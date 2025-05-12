Ягоды, свекла, горох, лук: что сейчас нужно сажать на Среднем Урале

Сейчас самое подходящее время, чтобы сеять свеклу, морковь, горох, а также сажать лук-севок, плодовые и ягодные культуры. По мнению агротехников и метеорологов, особенно удачные дни для посева овощей и других сельскохозяйственных культур на Среднем Урале будут с 16 по 20 мая. В это время ожидается теплая погода до 20 градусов и умеренные осадки.

«Сейчас оптимальные сроки посадки всех плодовых и ягодных культур, потому что нет высокой температуры и жары, почва достаточно насытилась влагой. А что касается овощных культур, сейчас оптимальный период для посева гороха, свеклы и лука-севка. При температуре почвы до 15 градусов у луковых культур активно развивается корневая система, а если посадить их позже, то корневая система не сможет питать листья, и они будут желтыми. Для картофеля нужно немного потерпеть, потому что температура почвы не должна быть меньше 8 градусов», – отметил заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ Михаил Карпухин.

По его словам, также пора пересаживать в теплицу рассаду, почва там уже достаточно теплая. «Ждать нет смысла – рассада уже у всех подошла. Она перестоит потом: начнет одревесневать стебель. Чтобы растение не начало резко стареть, нужно делать все вовремя», – уточнил специалист.

Поскольку зима была теплой, резких перепадов температуры не было, ученый считает, что урожай будет хорошим и богатым.

По словам начальника отдела агрометеорологии Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмилы Саваринюк, жаркая погода в июле может вызвать почвенную засуху. Засушливые условия могут сохраниться и в августе.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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