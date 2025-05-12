«Уральские сорта гарантированно дают урожай», – агротехники

Ежегодно ввоз семян из-за границы снижается, доля отечественной селекции растёт. Агротехники отмечают, что местные сорта гораздо лучше приживаются на уральской почве, чем импортные.

«На сегодняшний день импорт посадочного семенного материала сокращается по сравнению с 2023-2024 годами. Уже проконтролировано 78 тонн лука-севка из Казахстана с происхождением из Нидерландов, а также более 800 тысяч единиц посадочного материала. С каждым годом всё больше преобладают отечественные сорта, особенно уральские, которые лучше подходят для местных условий», – поделилась на пресс-конференции заместитель руководителя Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Татьяна Патрушева.

Заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ Михаил Карпухин также считает, что уральские сорта дают стабильный урожай на Среднем Урале. «Наши уральские сорта и гибриды всегда дают гарантированный урожай. Всё остальное негарантированно, несмотря на хорошую рекламу. К тому же импортные семена стали в три раза дороже, и это не значит, что они лучше наших. Иногда даже кабачки из других регионов не завязывают здесь плоды – вместо них один пустоцвет, потому что там они на длинном дне, а у нас – на коротком», – отметил агротехник.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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