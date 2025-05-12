Министерство спорта: 63% свердловчан регулярно занимаются физкультурой

Футбол и фитнес-аэробика стали самыми популярными видами массового спорта в Свердловской области. Всего в регионе порядка 63% жителей систематически занимаются физической активностью, сообщил на пресс-конференции заместитель областного министра физкультуры и спорта Андрей Зяблицев.

По словам чиновника, обеспеченность населения спортивными объектами (от больших спорткомплексов до дворовых площадок) составляет 64%, при этом заполняемость некоторых доходит до 95%. Всего в Свердловской области развиваются около 140 видов спорта, а больше всего вовлечены в занятия спортом дети и подростки. По данным министерства, в региональных ДЮСШ занимаются порядка 103 тысяч детей, в год в Свердловской области проводится более 19 тысяч спортивных мероприятий. Часто всплеск желающих записаться в спортивные школы и клубы происходит именно после больших спортивных турниров, отметил Андрей Зяблицев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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