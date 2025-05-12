российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 12 мая 2025, 13:26 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Министерство спорта: 63% свердловчан регулярно занимаются физкультурой

Футбол и фитнес-аэробика стали самыми популярными видами массового спорта в Свердловской области. Всего в регионе порядка 63% жителей систематически занимаются физической активностью, сообщил на пресс-конференции заместитель областного министра физкультуры и спорта Андрей Зяблицев.

По словам чиновника, обеспеченность населения спортивными объектами (от больших спорткомплексов до дворовых площадок) составляет 64%, при этом заполняемость некоторых доходит до 95%. Всего в Свердловской области развиваются около 140 видов спорта, а больше всего вовлечены в занятия спортом дети и подростки. По данным министерства, в региональных ДЮСШ занимаются порядка 103 тысяч детей, в год в Свердловской области проводится более 19 тысяч спортивных мероприятий. Часто всплеск желающих записаться в спортивные школы и клубы происходит именно после больших спортивных турниров, отметил Андрей Зяблицев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Спорт,