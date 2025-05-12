Диетолог развенчала мифы о здоровом питании

Врач-диетолог и инструктор ЛФК Свердловского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Гусева рассказала о самых распространенных заблуждениях по поводу здорового питания и дала совет, как похудеть к лету.

«Правильное питание – это не диета, как многие воспринимают. Это привычка на всю жизнь. Чтобы сохранить здоровье, нужно соблюдать пирамиду питания, которую разработали диетологи. Первый уровень (основание) пирамиды составляют зерновые, это сложные углеводы. На втором уровне – фрукты и овощи, которые желательно употреблять в свежем виде. На третьем уровне находятся продукты животного происхождения и молочные продукты. И, наконец, на самом верху пирамиды располагаются сладости и жиры – они должны составлять не более 5% от суточной калорийности», – отметила врач на пресс-конференции в ТАСС.

Важно, чтобы питание было режимным, пропускать приемы пищи – завтрак, обед и ужин – нельзя. При необходимости, если организм выполняет высокоэнергетическую работу, возможны перекусы. «Есть такой миф, что полезно перекусывать фруктами. Это не так. Фрукты лучше употреблять на десерт, так как они содержат природные сахара. Поступление сахара в организм приводит к скачку инсулина, и в скором времени вы снова почувствуете голод. Полезный перекус – это белковые продукты и сложные углеводы. Например, приготовленное на пару мясо, крупы или хлеб из сортов грубого помола с семечками», – пояснила Наталья Гусева.

Также врач отметила еще один миф, который популярен среди старшего поколения: большое количество молочных продуктов помогают компенсировать дефицит кальция. «Если есть дефицитные состояния, то проблему не решить питанием. Необходимо обратиться к врачу, чтобы он назначил лекарственные добавки и подобрал правильную дозировку. Дефицит отдельных витаминов и микроэлементов может возникнуть даже при здоровом питании», – подчеркнула диетолог.

Еще один важный момент – не забывать пить чистую воду. В сутки необходимо выпивать не менее 1,5 литра жидкости. «Летом этой проблемы нет, а вот зимой человек часто забывать пить воду в достаточном количестве, потому что мерзнет, а еще у него замедляется метаболизм», – добавила Наталья Гусева.

Эксперт также дала совет тем, кто хочет похудеть к лету. «Привести себя в форму за оставшиеся две недели без вреда здоровью не получится. Я бы не рекомендовала резко бросаться заниматься спортом, потому что так вы быстро потеряете мотивацию. Начинать физическую активность лучше постепенно – утренняя гимнастика, прогулки. В питании нужно добавить больше овощей и снизить количество перекусов. Также важно нормализовать режим дня. И тогда постепенно лишние килограммы уйдут», – рассказала врач-диетолог.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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