Врач ЛФК: важно не количество шагов в день, а время активности

Утверждение, что для поддержания здорового образа жизни необходимо проходить в день 10 тысяч шагов, оказалось мифом. Однако врачи не советуют снижать физическую активность, так как она гарантированно продлевает жизнь на несколько лет и значительно сокращает риск деменции в пожилом возрасте.

«Чтобы сохранить когнитивные способности, достаточно проходить около 4 тысяч шагов в день. Но это только для работы мозга. А чтобы покрыть общую физическую активность, нужно проходить 8-10 тысяч шагов в день. То есть тратить минимум час в день на ходьбу», – рассказала на пресс-конференции инструктор ЛФК Свердловского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Гусева.

Главный внештатный специалист по ЛФК и спортивной медицине минздрава Свердловской области Михаил Чулошников отметил, что цифра «10 тысяч шагов» в действительности была маркетинговым ходом от производителей шагомеров. По его мнению, правильно говорить не о количестве пройденных шагов в день, а о времени физической нагрузки. «В день нужно как минимум 3 часа посвящать движению, неважно, в каком виде оно будет. Чем больше человек двигается, тем лучше у него работает кровоснабжение, а значит, органы и ткани получают достаточное количество кислорода и питательных веществ. Для двигательной активности нет особых противопоказаний. Всегда можно подобрать нагрузку, учитывая возраст и состояние здоровья человека. Это может быть бег, плавание, езда на велосипеде, гимнастика или обычная ходьба», – отметил эксперт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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