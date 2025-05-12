Китай, Вьетнам и немного Африки: где отдыхали уральские туристы в майские праздники

В этом году майские праздники за границей провели на 19% больше свердловчан, чем год назад. Самой популярной страной для отдыха для уральских туристов остается Турция, а самым быстрорастущим направлением стал Китай. В целом по стране спрос на зарубежные туры вырос на 43%, выяснили аналитики компании «Мегафон» и сервиса «Слетать.ру».

Как и в прошлом году, Турция снова стала лидером по приему туристов из Свердловской области: здесь отдохнул каждый пятый путешественник, посетивший зарубежные страны в майские праздники. На втором месте – Казахстан (14%), на третьем – ОАЭ (9%). В топ-5 вошли также Египет и Таиланд. Специалисты «Слетать.ру» подсчитали, что на туры в Турцию пришлось 35% от общего объема заявок, в Египет – 18%, а в ОАЭ – 9%.

При этом растет интерес туристов к таким странам, как Китай (рост составил 94%) и Вьетнам (67%). По данным сервиса, спрос на туры во Вьетнам увеличился сразу в 5,5 раза. Также свердловские туристы открывают для себя страны Африки: сюда направилось почти вдвое больше туристов, чем годом ранее. Значительно популярнее стали Марокко и Египет. На азиатском направлении наибольшим спросом пользуются Таиланд, Китай и Вьетнам. На Таиланд приходится более 40% путешественников, выбравших Азию.

Согласно статистике «Слетать.ру», в целом по России стоимость туров в Турцию увеличилась на 10,8%, в Египет – на 4,7%, в ОАЭ – на 8,2%. При этом туры в Таиланд стали дешевле на 10,2%. В 2,5 раза вырос спрос на туры в Китай и в 2 раза – на Мальдивы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube