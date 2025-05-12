На время полумарафона перекроют часть улиц в Новокольцовском районе

Движение по некоторым улицам Новокольцовского микрорайона будет закрыто на время подготовки и проведения Всероссийского полумарафона «Забег.РФ».
Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 10:00 22 мая до 00:01 25 мая перекроют четную сторону бульвара Экспо (участок от улицы Универсиады до 100-летия Уральского университета). При этом нечетная сторона улицы останется открытой.
Для проведения забега с 07:00 до 14:30 24 мая закроют следующие участки:
– бульвар Экспо (от Кольцовского тракта до Новосинарского бульвара);
– улицу Универсиады (от бульвара Экспо до Новосинарского);
– Новосинарский бульвар (от Универсиады до Варшавской);
– улицу 100-летия Уральского университета (от бульвара Экспо до Новосинарского).
Информация об изменениях в маршрутах движения общественного транспорта появится позже.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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