На время полумарафона перекроют часть улиц в Новокольцовском районе

Движение по некоторым улицам Новокольцовского микрорайона будет закрыто на время подготовки и проведения Всероссийского полумарафона «Забег.РФ».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 10:00 22 мая до 00:01 25 мая перекроют четную сторону бульвара Экспо (участок от улицы Универсиады до 100-летия Уральского университета). При этом нечетная сторона улицы останется открытой.

Для проведения забега с 07:00 до 14:30 24 мая закроют следующие участки:

– бульвар Экспо (от Кольцовского тракта до Новосинарского бульвара);

– улицу Универсиады (от бульвара Экспо до Новосинарского);

– Новосинарский бульвар (от Универсиады до Варшавской);

– улицу 100-летия Уральского университета (от бульвара Экспо до Новосинарского).

Информация об изменениях в маршрутах движения общественного транспорта появится позже.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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