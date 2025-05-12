Арестован мужчина, обвиняемый в избиении женщины-курьера (ФОТО)

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга арестовал Тимура Мусаева, которого обвиняют в нападении на женщину-курьера.

Как сообщили в пресс-службе суда, по версии следствия 9 мая у ТРЦ «Veer Mall» Мусаев угрожал женщине и нанес ей не менее двух ударов руками в область лица и головы. Его обвиняют в хулиганстве, совершенном с применением насилия к гражданам. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на срок по 9 июля 2025 года включительно.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что прокурор настаивал на аресте обвиняемого, так как он может скрыться от органов следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, а также принять меры к сокрытию доказательств, оказать давление на потерпевшего и свидетелей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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