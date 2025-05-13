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Вторник, 13 мая 2025, 09:39 мск

Новости Екатеринбург

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С подозрением на энцефалит госпитализированы 14 уральцев

С начала весеннего сезона от нападений клещей пострадали уже более 7800 свердловчан.

С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 14 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 36 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Санитарные врачи исследовали 5,3 тысячи особей клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 0,94% проб, лайм-боррелиоза – в 39,9%, моноцитарного эрлихиоза – в 2,5%, гранулоцитарного анаплазмоза – в 0,9%.

На 12 мая акарицидными обработками охвачено почти 3 тыс. га.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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