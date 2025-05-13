В Невьянске на пожаре в частном доме погиб человек

Сегодня ночью в Невьянске на улице Ракетной загорелись частный жилой дом и надворные постройки, огонь охватил 262 квадратных метра. В ходе тушения спасатели нашли погибшего.

Как рассказали в МЧС по Свердловской области, огонь локализовали в 2:58, в 3:15 потушили. На месте работали 7 специалистов, было задействовано 3 единицы спецтехники.

Причину пожара сейчас устанавливают пожарные дознаватели.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube