В Невьянске на пожаре в частном доме погиб человек

Сегодня ночью в Невьянске на улице Ракетной загорелись частный жилой дом и надворные постройки, огонь охватил 262 квадратных метра. В ходе тушения спасатели нашли погибшего.
Как рассказали в МЧС по Свердловской области, огонь локализовали в 2:58, в 3:15 потушили. На месте работали 7 специалистов, было задействовано 3 единицы спецтехники.
Причину пожара сейчас устанавливают пожарные дознаватели.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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