Вынесен приговор работнику салона сотовой связи: он оформил e-sim на клиентку без ее ведома

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор продавцу салона сотовой связи – он выпустил e-sim на жительницу Москвы без ее ведома, а СМС-рассылку на настоящий ее номер приостановил. Данные передал мошенникам, которые связались с ним в телеграме. За это тагильчанин получил 20 тысяч рублей.

«Выйти на злоумышленника удалось благодаря бдительности потерпевшей и сотрудникам ФСБ. Женщина получила уведомление о том, что кто-то вошел в ее Telegram-аккаунт с другого устройства. Злоумышленники просчитались, дама не являлась пользователем этого мессенджера и оперативно связалась с сотовым оператором. Там-то женщина и узнала, что на ее имя выпущена виртуальная сим-карта. Потерпевшая связалась с банками и распорядилась приостановить все финансовые операции по ее счетам. Это спасло финансы москвички. Дальше в дело вступили сотрудники правоохранительных органов», – сообщили в пресс-службе областного суда.

В итоге на продавца было возбуждено уголовное дело. В суде свою вину он полностью признал и раскаялся в содеянном. По его ходатайству уголовное дело рассматривалось в порядке особого судопроизводства, т.е. без проведения судебного следствия. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев с установлением ряда ограничений и обязанностей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube