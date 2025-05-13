«Майская прогулка» впервые начнется от стадиона УрФУ

В этом году старт «Майской прогулки» впервые будет не у главного корпуса Уральского федерального университета, а на стадионе УрФУ (ул. Мира, 29). Как и раньше, для каждой дистанции будет предусмотрено свое время выхода на маршрут. На самую длинную дистанцию, 50 км, – с 7:00, на 33 километра – с 8:00, на «Шарташскую кругосветку» – с 9:00, а на городской маршрут – после 11:00.

Как отметила на пресс-конференции член оргкомитета Елизавета Берсенева, карту участника можно будет получить заранее – 17 мая, чтобы сразу выйти на маршрут, минуя очереди в зоне регистрации. На контрольных пунктах для участников заготовят более 10 тысяч литров воды, будут работать кафе. Для хранения личных вещей на старте предусмотрены камеры хранения.

На стадионе и контрольных пунктах запланированы развлекательные мероприятия. А на Шарташе пройдут две отдельные акции: высадка деревьев и прием нормативов ГТО.

Как поделился основатель «Майской прогулки» Виктор Гроховский, все контрольные пункты будут обработаны от клещей, а на старте участников дополнительно будут опрыскивать специальными спреями.

По словам председателя Федерации спортивного туризма Свердловской области и главного судьи «Майской прогулки» Андрея Яговкина, на каждом контрольном пункте будут дежурить медики и сотрудники МЧС, на стадионе будут работать три бригады скорой помощи. А прогулочные зоны будут патрулировать специалисты авиалесохраны. «Мы поддерживаем связь с авиаохраной, чтобы проверить, нет ли пожаров в местах, где будут находиться участники. Риска переноса «Майской прогулки» нет, пожары в этом году отсутствуют в таком масштабе, как в 2023 году», – отметил Андрей Яговкин. Он подчеркнул, что маршруты следует выбирать по силам, а одежду – удобную и соответствующую погоде: «Важно подобрать правильную одежду, чтобы не переохладиться. Из обуви лучше выбрать кроссовки. Все наши маршруты сухие, но лучше иметь запасные носки. Также удобнее идти с рюкзаком, куда можно дополнительно положить воду и небольшой перекус. Алкоголь категорически противопоказан». На карте с маршрутами будет указан номер горячей линии, по которому можно обратиться за помощью.

На финише всех участников будут встречать чаем и пряниками, а также вручать памятные значки. По статистике, сходят с дистанции около 5% участников.

На «Майскую прогулку» уже зарегистрировались около 6 тысяч человек, а всего на физкультурном мероприятии ожидается 13 тысяч участников. «На оргкомитете было решено ограничить число участников 13 тысячами. Тем, кто планирует идти, рекомендуется зарегистрироваться на сайте «Майской прогулки», чтобы не оказаться за бортом. В прошлом году также было 13 тысяч участников, и мы не ожидали такого количества, из-за чего не все смогли получить памятные значки», – отметил Гроховский.

Как ранее писал «Новый День», в этом году «Майская прогулка» пройдет 18 мая, на четырех дистанциях разного уровня сложности – 14, 17, 33 и 50 километров. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте mayprogulka.ru и оплатить организаторский взнос – от 400 до 600 рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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