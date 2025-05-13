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Вторник, 13 мая 2025, 11:38 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге продолжают благоустраивать набережную за ледовой ареной (ФОТО)

Екатеринбуржцы уже активно гуляют по набережной рядом с новой «УГМК Ареной». Строительные работы планируют завершить к сентябрю, однако на территории уже обустроены велопешеходные зоны, детские площадки, пешеходный мост через реку Исеть, качели и малые архитектурные формы. Кроме того, набережную постепенно озеленяют.

Как ранее сообщал «Новый День», по контракту строительство должно завершиться в ноябре этого года, однако работы планируют закончить раньше. Вдоль набережной появятся около 10 тысяч квадратных метров велопешеходных дорожек и около 20 тысяч квадратных метров озелененных территорий. На благоустройство потрачено 1,3 млрд рублей из областного бюджета.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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