российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 мая 2025, 12:56 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Екатеринбурге задержали мужчину, который заказал 20 коробок анаболиков

Фото: Уральское таможенное управление

В Екатеринбурге таможенники задержали 37-летнего мужчину, который пришел забирать интернет-заказ. Он пытался получить 20 коробок анаболиков из Казахстана.

«Экспертизой установлено наличие в препарате сильнодействующего вещества – соматотропина, ввоз которого в Российскую Федерацию запрещен.

В отношении получателя Уральской оперативной таможней возбуждено административное дело по ст.16.3 КоАП России «Несоблюдение запретов и (или) ограничений», назначен штраф в размере 1500 рублей», – сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,