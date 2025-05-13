В Екатеринбурге задержали мужчину, который заказал 20 коробок анаболиков

В Екатеринбурге таможенники задержали 37-летнего мужчину, который пришел забирать интернет-заказ. Он пытался получить 20 коробок анаболиков из Казахстана.

«Экспертизой установлено наличие в препарате сильнодействующего вещества – соматотропина, ввоз которого в Российскую Федерацию запрещен.

В отношении получателя Уральской оперативной таможней возбуждено административное дело по ст.16.3 КоАП России «Несоблюдение запретов и (или) ограничений», назначен штраф в размере 1500 рублей», – сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Екатеринбург, Елена Сычева

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