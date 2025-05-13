Житель Полевского отделался условном сроком за лжеминирование больницы

Вступил в силу приговор жителю Полевского, который в ноябре прошлого года пьяным позвонил по телефону 112 и сообщил о минировании городской больницы. Таким образом он хотел привлечь внимание бывшей супруги, которая там работает.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также его обязали не менять места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и ежемесячно посещать нарколога.

Такой сравнительно мягкий приговор объясняется семейными обстоятельствами, а также поведением самого осужденного. Он раскаялся, принес извинения, возместил стоимость расходов спецслужб на выезд по ложному вызову. Суд учел все смягчающие обстоятельства, в том числе наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, уход за престарелой матерью, характеристики по месту жительства и с места работы.

Приговор был обжалован прокурором, который считал, что за данное преступление наказание должно быть реальным. Однако облсуд оставил приговор суда первой инстанции без изменений. Он вступил в законную силу.

Полевской, Елена Владимирова

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