Бывший полицейский продал ритуальному агентству данные о 40 умерших

В Нижнем Тагиле будут судить бывшего оперуполномоченного полиции, который продавал представителю ритуальной организации сведения об адресах только что умерших местных жителей.

По версии следствия, бизнес был поставлен на поток – с августа 2021 года по июль 2024 года обвиняемый передал похоронщику данные о 40 умерших тагильчанах. За каждую такую новость он брал взятку в размере от 3 тыс. рублей до 9 тыс. рублей.

Всего обвиняемым совершено 40 противоправных действий, получено в качестве вознаграждения 136 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу. В отношении представителя ритуального агентства органами предварительного расследования проводится процессуальная проверка.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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