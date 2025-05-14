Тестирование детей мигрантов для поступления в школу пройдет летом

Рособрандзор накануне опубликовал первые результаты тестирования детей мигрантов, которые планируют поступать в российские школы и должны сдать экзамен по русскому языку. Из 1762 заявлений до тестирования допустили 335, экзамен сдали уже 44, а справились с ним только 27 человек. По Екатеринбургу пока данных нет.

Как сообщили в пресс-службе мэрии в ответ на запрос «Нового Дня», подано 108 заявок от детей иностранных граждан. Всего же на зачисление в школы Екатеринбурга в этом году пришло уже 17427 заявлений. Первые тесты на знание русского пройдут 23-24 июня.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube