В музее истории Екатеринбурга покажут выставку ретрофотографий Свердловска 1960-х

В музее истории Екатеринбурга открывается фотовыставка «18 мгновений Свердловска», посвященная жизни города в 1960-годах – эпоху оттепели. Основой для экспозиции послужил рабочий архив фотокорреспондента газеты «Уральский рабочий» Владислава Ветлугина.

Сотрудник музея Евгений Бурденков провел инвентаризацию около 5 тысяч снимков, соотнеся их с конкретными именами и событиями на карте города. Ориентиром в этом исследовании послужили газетные публикации того времени. Для выставки были отобраны 18 эпизодов.

«Амплитуда сюжетов внушительная. Официальные визиты: партийного лидера ГДР Вальтера Ульбрихта, иранского шаха Резы Пехлеви с супругой, президента Югославии Иосипа Броз Тито. Открытия первой газораспределительной станции, когда «Свердловск стал обладателем огненного воздуха Бухары». Показы Свердловского дома моделей. Вслед за корреспондентом и фотографом, посетители выставки перенесутся в конструкторское бюро, затем на музыкальное занятие в один из свердловских детсадов. Окажутся на строительной площадке на Юго-Западе и станут гостями открытия выставки «Урал социалистический». В объективе фотографа – школьники и моряки, артисты и железнодорожники, продавцы и инженеры… В результате создается собирательный образ горожанина – мечтателя и творца, живущего в декорациях обаятельного ретрогорода», – рассказали в пресс-службе МИЕ.

При этом посетители выставки могут сравнить фотографии, которые были опубликованы в газете, с многочисленными рабочими дублями. Они, как правило, были более живыми и непосредственными. Также можно познакомиться с методами фотомонтажа, которыми фотографы и редакторы пользовались в доцифровую эпоху.

«Выставка «18 мгновений Свердловска» продолжает фотопроект «Инвентаризация», приуроченный к 85-летию музея истории Екатеринбурга. В рамках проекта научные кураторы более пристально и скрупулезно исследуют фотоколлекции МИЕ, атрибутируют, систематизируют и презентуют их на музейной площадке», – отметил директор музея Игорь Пушкарев.

Выставка будет работать с 16 мая по 6 июля 2025 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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