Екатеринбург вошел в топ-5 городов с самой дорогой вторичкой

Екатеринбург оказался в числе пяти российских городов с самой дорогой вторичной недвижимостью. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья за последний месяц выросла на 1,4% и достигла 125 тысяч рублей.

При этом, согласно сервису «Яндекс.Недвижимость», количество доступных предложений увеличилось на 5,5%. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в Екатеринбурге составляет около 6 миллионов рублей.

Как пояснил коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров, на фоне неизменной ключевой ставки, которая держится уже полгода, собственники начали постепенно поднимать цены, ожидая скорого снижения ставки. Он также отметил, что рост цен менее чем на 1% за месяц не превышает текущий уровень инфляции.

Дороже вторичного жилья в Екатеринбурге только квартиры в Москве (до 359 000 руб./кв. м), Санкт-Петербурге (до 214 000 руб./кв. м), Казани (до 186 000 руб./кв. м) и Нижнем Новгороде (до 139 000 руб./кв. м).

Екатеринбург, Дарья Деменева

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