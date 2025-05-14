В первые классы подано больше 17 тысяч заявлений

На зачисление в первые классы школ Екатеринбурга подано 17 427 заявлений, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии. Отметим, что в этом году в уральской столице планируется зачистить 21 тысячу первоклассников.
Пока идет первый этап записи в школы – он продлится по 30 июня, детей будут записывать только в те школы, которые за ними закреплены по месту жительства. На втором этапе, с 6 июля по 5 сентября, можно будет записаться на свободные места в других школах.
Екатеринбург, Елена Сычева
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