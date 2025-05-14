Женщина украла у знакомой пакет с 2,5 млн рублей, которые 10 лет копил ее зять

Жительницу Березовского будут судить за кражу в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе суда, 7 марта этого года Екатерина Кульчий пришла в гости к знакомой. Во время распития спиртных напитков хозяйка квартиры похвасталась сбережениями зятя, показав пакет с 2,5 млн рублей. Зять копил деньги на протяжении 10 лет. Затем подруга уснула, а гостья, по версии следствия, ушла вместе с деньгами, которые позже потратила. Задержали женщину в аэропорту Кольцово.

Рассмотрение уголовного дела назначено на 27 мая 2025 года.

Березовский, Елена Владимирова

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