Из лесов Екатеринбурга вывезли 164 тонны мусора

Администрация Екатеринбурга отчиталась о противопожарных мерах на территории города. С начала сезона было зафиксировано 12 природных пожаров на площади около 2 тысяч квадратных метров. Особый противопожарный режим действует в уральской столице с 19 апреля.

Как сообщил председатель комитета административных органов Евгений Клюжин, вокруг 13 населенных пунктов в пригороде Екатеринбурга будут выкопаны минерализованные полосы протяженностью более 50 километров. Их ширина варьируется от 1,5 до 10 метров в зависимости от рельефа местности. К работам приступили весной, как только позволила погода, отметил чиновник на заседании комиссии по безопасности в Екатеринбургской думе. На эти цели в бюджете заложено 1,8 миллиона рублей.

Также в городе создан резерв пожарно-технического вооружения примерно на 100 добровольцев на случай привлечения их к тушению лесных пожаров. Добровольные пожарные будут обеспечены противопожарными ранцами, пожарными рукавами и лопатами. Кроме того, их обязательно страхуют.

Для мониторинга пожарной обстановки на территории городских лесов установлено 16 видеокамер Екатеринбургского лесничества и более 20 камер Рослесхоза. Оперативная информация с них будет передаваться в ЕДДС. Как рассказал директор городского лесничества Александр Чубарков, в этом году автопарк учреждения пополнился пожарным автомобилем стоимостью 12 миллионов рублей. Также был заключен договор с «Уральской авиабазой» для мониторинга лесов. Кроме того, в рамках противопожарных мероприятий из городских лесов было вывезено 164 тонны мусора.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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