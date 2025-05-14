В Сысертском районе водитель грузовика насмерть сбил пешехода (ФОТО)

Сегодня ночью водитель фуры Volvo насмерть сбил 31-летнего мужчину, который шел ночью по середине трассы в темной одежде. Трагедия случилась в 00:40 на 172-м км дороги, ведущей от трассы М5 «Урал» к Екатеринбургу.

Как рассказали в облГАИ, пешеход погиб на месте от полученных травм. Ранее он неоднократно нарушал правила дорожного движения.

«На месте аварии сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой проведены необходимые процессуальные действия. Начато расследование обстоятельств инцидента», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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