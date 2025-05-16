Медведев выдал рекомендацию Паслеру на пост секретаря «ЕР»

Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру врио губернатора Свердловской области Денина Паслера на должность главы областного отделения «Единой России».

«Одним из направлений работы в качестве руководителя партийной организации в регионе должна стать реализация основных задач партийной программы вместе с национальными проектами, объявленными Главой государства, а вторым – укрепление первичных организаций», – отметил Медведев.

«Я готов вас рекомендовать на соответствующую позицию (секретаря реготделения партии – прим.), чтобы вас коллеги, наши товарищи по партии поддержали. Это дополнительная работа, дополнительная нагрузка, но надеюсь, вам не привыкать. Тем более что наши задачи – и партийные, и государственные – совпадают», – добавил Дмитрий Медведев.

«Сделаем всё возможное для решения задач, связанных с развитием области, страны и, конечно, жителей», –

отметил врио губернатора Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Васильева

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