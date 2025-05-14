На президентские гранты по экологии заявились всего две свердловских организации

На конкурс нового Президентского фонда природы заявились только два претендента из Свердловской области, передает «Новый День».

Первый – местное отделение Всероссийского общества охраны природы. Общественники просят 4,9 млн рублей на мониторинг популяций гребенчатого тритона в регионе. Она находится под угрозой исчезновения из-за изменения климата.

Вторую заявку подал парк «Оленьи ручьи» на 10,6 млн рублей. Там хотят оценить влияние рекреации на экосистемы природного парка, чтобы потом разработать природоохранные мероприятия на туристических маршрутах.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube