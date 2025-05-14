На Солнце произошла самая крупная вспышка за год

На Солнце сегодня днем произошла крупнейшая в этом году вспышка. Ее оценили в Х2.7. «На звезде наблюдается системный рост активности, так как новый взрыв зарегистрирован в иной активной области, чем вчерашнее событие высшего балла и, более того, на противоположном краю Солнца», – сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Там также отметили, что из-за силы выброса он может задеть Землю, хотя место вспышки и отстоит от линии звезда-планета на 70 градусов. «Выброс из активного центра, причем довольно крупный, видимый даже без коронографов, но направление движения вещества спрогнозировать пока невозможно. Это определяется даже не тем, куда плазма полетела сначала, а тем, куда ее в итоге уведут линии глобального магнитного поля Солнца», – говорится в сообщении.

Отметим, точный прогноз появится в течение дня. Если вспышка повлияет на Землю, то магнитная буря ожидается в пятницу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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