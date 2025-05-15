За 12 часов в Екатеринбурге выпало 17,2 мм осадков

Сегодня ночью в Екатеринбурге и многих районах Свердловской области прошли сильные дожди.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, эпицентром зоны осадков оказалась екатеринбургская метеогорка, где с 22:00 среды до 08:00 четверга выпало 17,2 мм осадков (в Истоке – 8 мм, в Кольцово – 7,4 мм).

В Камышлове и Невьянске за ночь выпало 10 мм осадков, в Михайловске – 7, в Ревде и Бутке – 6, в Красноуфимске и Каменске-Уральском – 5, в Нижнем Тагиле – 4 мм.

Грозы гремели на севере Челябинской области (Бродокалмак, Верхний Уфалей), дважды за ночь – в Кольцово, по свидетельству очевидцев была гроза на Уктусе.

Зона осадков сдвигается на север области, на юге их интенсивность ослабеет. Сегодня в первой половине дня возможен лишь небольшой кратковременный дождь. Температура днем +12…+17°, на юге области до 21 °C.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что в дождь нужно снижать скорость и соблюдать безопасную дистанцию, чтобы успеть среагировать на внезапные ситуации, особенно на перекрестках и в пробках. Плохая видимость может затруднить движение, поэтому нужно использовать противотуманные фары.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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