Одному из самых популярных обитателей екатеринбургского зоопарка, африканскому льву Эрни исполнилось 18 лет.

В зоопарке о нем говорят, что Эрни – «величав и прекрасен, как и подобает царственной особе». «Эрни эксцентричен, активен и несколько импульсивен. Он ответственно охраняет территорию. В остальном – прекрасный представитель своего вида, создан как будто именно для того, чтобы все остальные (разумеется, люди) могли наслаждаться созерцанием его величества. Эрни спокойно и с достоинством воспринимает внимание посетителей. Иногда даже кажется, что лев позирует для фото», – рассказали в пресс-службе зоопарка.

У льва есть семья: с львицей Эммой у них родилось 13 детенышей. Правда, с родителями живет только одна дочка – Мира, которой в этом году исполнилось 6 лет. Остальные львята уехала в зоопарки других городов.

Африканский лев занесен в Международную Красную книгу как уязвимый вид. В зоопарке отмечают, что в дикой природе львы в среднем живут 8-10 лет, а в неволе доживают до 20. Существующий рекорд долголетия у львов – 28 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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