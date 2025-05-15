Россияне согласились с идеей Шадаева заменить чиновников на ИИ

Больше половины россиян согласились с идеей главы Минцифры Максута Шадаева заменить часть чиновников на ИИ. Таковы итоги опроса портала Superjob: 54% респондентов позитивно воспринимают перспективу внедрения ИИ в госструктуры, остальные 46% против. В числе аргументов последних то, что «технологии пока не готовы полностью заменить человека» и что «автоматизация полезна для обработки данных, но не для принятия решений».

Ранее проводился похожий опрос относительно замены депутатов ИИ – высказались за 56% россиян, против – 44%.

«Мужчины чаще женщин одобряют перспективу замены чиновников и депутатов алгоритмами ИИ. Среди россиян до 35 лет находит больше поддержки идея цифровизации функций госслужащих, а среди граждан 35-45 лет – замены депутатов Госдумы алгоритмами ИИ», – уточняют аналитики.

Екатеринбург, Елена Сычева

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