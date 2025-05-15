На екатеринбургском вокзале у мужчины украли рюкзак с 2 млн рублей (ФОТО)

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга у мужчины похитили рюкзак с 2 млн рублей наличными. Деньги уралец приготовил для покупки автомобиля, продавец ждал его в Тюмени.

Как сообщили в пресс-службе УМВД на транспорте по УрФО, мужчина положил рюкзак на движущуюся ленту рентгенотелевизионной установки, но не обнаружил его на выходе из прибора. Он сразу предположил, что рюкзак взял кто-то из посетителей вокзала, и обратился к сотрудникам полиции.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер наблюдения. Они увидели, как проходивший перед потерпевшим через рамки металлодетектора гражданин берет с ленты свой багаж и рюкзак заявителя в придачу, с которым затем разгуливает по вокзалу, проходит по тоннелю на перрон, а потом заходит в туалет, откуда возвращается уже без чужого рюкзака.

Фото: УМВД на транспорте по УрФО

Описание внешности злоумышленника оперативный дежурный передал наряду ППСП, патрулировавшему вокзал, который вскоре задержал мужчину на привокзальной площади.

Задержанный пояснил, что в Екатеринбург прибыл накануне из Тюменской области, где работает вахтовым методом. Он заселился в хостел неподалеку от вокзала, а в ожидании поезда до малой родины весь день пил крепкий алкоголь. Хищение чужого рюкзака, с его слов, совершил именно под воздействием спиртного. Пояснить мотив своего поступка задержанный не смог, ограничившись кратким: «Бес попутал!».

Как выяснилось, завладев чужим имуществом, злоумышленник прошел с ним в уборную, где и обнаружил, что чужой рюкзак набит пачками денег. Растерявшись и не зная, как распорядиться столь крупной суммой, гражданин не придумал ничего лучшего, как спрятать сумку в этом же туалете, повесив ее на крючок возле умывальника и вернуться за ней позже.

Фото: УМВД на транспорте по УрФО

Примечательным в этой истории является то, что за три часа, пока сумка находилась в уборной железнодорожного вокзала, никто из граждан к ней не притронулся. Стражи порядка обнаружили внутри всю сумму, которую будущий автовладелец приготовил для покупки транспортного средства. Рюкзак с деньгами полицейские передали заявителю, а тот, в свою очередь, искренне поблагодарил сотрудников ОВД за оперативно оказанную помощь.

Что касается задержанного вахтовика, в отношении него продолжается расследование уголовного дела по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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