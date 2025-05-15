В Екатеринбурге легковушка вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов

В центре Екатеринбурга автомобиль, попав в ДТП, вылетел с проезжей части, снес заграждение и сбил двух пешеходов.

Как сообщили в городской ГАИ, авария случилась 14 мая в 19:32 на улице Хохрякова, вблизи дома № 85. Водитель автомобиля «Рено Логан» при развороте на перекрестке столкнулся с автомобилем «Шкода», ехавшим в сторону улицы Вайнера.

От удара «Шкоду» отбросило на тротуар, где находились пешеходы. Пострадали двое мужчин, 22 и 44 лет, которые с различными травмами доставлены в лечебные учреждения.

Установлено, что автомашиной «Рено Логан» управлял 49-летний мужчина, житель Екатеринбурга, со стажем вождения 28 лет. К административной ответственности привлекался 10 раз.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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