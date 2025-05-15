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Четверг, 15 мая 2025, 13:00 мск

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Школу возле парка Маяковского построят раньше срока

Фото: телеграм-канал Алексея Орлова

Новая школа в квартале улиц Щорса – Машинная будет сдана на год раньше. Строительные работы на объекте идут с опережением графика, сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своем телеграм-канале.

Учебное заведение возводится с нуля в окружении новых жилых комплексов. Открытие школы планировалось в 2027 году (по контракту), но здание будет готово уже к 1 сентября 2026 года. По проекту площадь школы составит почти 33 тысячи кв. м. и будет разделена на три блока – для детей разных возрастов. Вместимость учебного заведения – 1500 мест.

«Учреждение оборудуют всем необходимым для образовательного процесса: современными кабинетами, актовым и четырьмя спортивными залами, полем для футбола, беговой дорожкой, площадками для баскетбола и волейбола. Из окна ребята смогут наблюдать за Исетью, набережная которой будет благоустроена», – заявил Орлов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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