В выходные будет тепло и относительно сухо

В ближайшие три дня сильных дождей в Екатеринбурге и окрестностях не ожидается, температура воздуха будет близка к майской норме.

Как сообщили в Гидрометцентре, 16 мая ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью туман. Ветер юго-западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура по области ночью +4…+9°, днем +16…+21°, в Екатеринбурге днем +19.

В субботу 17 мая – облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью +4…+9°, днем +13…+18°, в Екатеринбурге +17.

В воскресенье 18 мая – облачно с прояснениями, на юге преимущественно без осадков, на севере местами небольшие дожди. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +3…+8°, на севере местами заморозки до -2°, днем +14…+19°. В Екатеринбурге без осадков, ночью +6, днем +18°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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