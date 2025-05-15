Екатеринбурженка воровала продукты в магазине и прятала их в детской коляске

В Екатеринбурге пресекли серию краж из гипермаркета в Академическом районе. Женщина прятала продукты питания и другие товары в детской коляске, после чего уходила, не расплатившись.

Как сообщили в пресс-службе УМВД города, на счету подозреваемой – более десяти подобных эпизодов. Только недавно сотрудники магазина на улице Академика Сахарова обратили на нее внимание и вызвали бригаду вневедомственной охраны.

Росгвардейцам сотрудники безопасности торговой сети рассказали, что наблюдение за женщиной позволило зафиксировать моменты хищения товаров на сумму порядка 5 тысяч рублей, среди которых были продукты питания, бытовая химия и игрушки. Даму доставили в отдел полиции № 8 УМВД России по городу Екатеринбургу.

После анализа видеоархива магазина выяснилось, что дама всегда пользовалась одним и тем же способом – прятала товары в детской коляске и покидала торговую точку без их оплаты.

Возбужден ряд уголовных дел о кражах. В настоящее время фигурантку проверяют на причастность к другим фактам хищения товаров. Женщина находится под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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