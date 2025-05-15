На Урале начался сезон свадеб

В Свердловской области начался сезон свадеб. По данным регионального управления ЗАГС, традиционно самым активным для заключения брака становится период с мая по сентябрь.

«Женихи и невесты 2025 года выбирают даты с повторяющимися числами и сочетанием цифр 0, 2 и 5. Влюбленные, для которых важна магия чисел, еще могут успеть запланировать свое торжество на красивые даты, начиная с июня», – сказала заместитель начальника управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова.

Добавим, с апреля этого года оформить свои отношения стало возможно не только в ЗАГСе, но и на стадионе «Екатеринбург Арена». Еще одна необычная площадка для заключения брака в Екатеринбурге находится в культурно-просветительском центре «Царский». Там для православных свердловчан церемонии бракосочетания могут быть проведены в один день с обрядом венчания. Кроме того, в Верхней Пышме зарегистрировать брак можно в музейном комплексе военной и гражданской техники, на туристическом ретропоезде «Уральский экспресс» и в парке культуры и отдыха «Манин парк», сообщили в ДИПе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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