В УрФУ ждут решения правительства по выборам ректора

В Уральском федеральном университете объяснили, что ждут распоряжения правительства о проведении выборов ректора вуза. В настоящий момент исполняющим обязанности руководителя по-прежнему является Виктор Кокшаров.

«Наблюдательный совет не может принимать решение по процедуре выборов или дате их проведения, лишь рекомендовать кандидатуру», – сообщили в вузе.

Отметим, что в федеральных университетах как правило не проводятся выборы ректора, его назначают решением правительства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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