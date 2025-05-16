Сын врио губернатора Паслера вернулся из США. Отец сравнил его с Овечкиным

Врио губернатора Денис Паслер рассказал, что его сын действительно жил в США и играл там за одну из хоккейных команд, но теперь уже вернулся в Россию.

«Действительно, его, наряду с другими молодыми спортсменами, пригласили на определенный период потренироваться в США, и он согласился. При этом никогда не шла речь о том, что он остается там жить или продолжает там учебу», – заявил Паслер в своем первом большом интервью «Областной газете».

Врио губернатора подчеркнул: «Не секрет, что ребята, которые как мой Денис занимаются за рубежом исключительно спортом, тоже проходят свои непростые испытания. Знаю, что и стычки случаются, когда кто-то со стороны говорит плохо про нашу страну. Ребята дают отпор любым таким проявлениям. Кстати, вспомним Александра Овечкина, который один из лидеров Putin Team. То, что он занимается спортом в США, не означает, что он стал врагом нашей страны».

Сейчас, по словам врио губернатора, 17-летний Денис Паслер-младший живет в Екатеринбурге и тренируется на «Дацюк-арене».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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