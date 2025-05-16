Двое школьников перевели мошенникам больше 4 млн рублей

Двое екатеринбургских школьников отдали мошенникам больше 4 млн рублей – деньги они перевели из сбережений родителей.

В первом случае подростку позвонила якобы завуч, которая сказала, что в школе обновляются электронные пропуска, и попросила продиктовать код из СМС для подтверждения данных учащегося. После того, как он назвал цифры, мальчику стали звонить лжесотрудники ФСБ. Они убедили его, что с помощью кода «Госуслуги» его родителей сейчас взломают и все деньги переведут в поддержку недружественных государств. По указке «силовиков» подросток взял банковские карты матери и отца и отправил мошенникам все деньги – 2,195 млн рублей. Только после этого он сообщил о произошедшем матери. Женщина обратилась в полицию.

Аналогичный случай произошел с другой семьей – в полицию обратилась мать школьника, который, действуя по указке мошенников, перевел им 2 млн рублей. Показательно, что мальчики учатся в соседних школах.

Екатеринбург, Елена Сычева

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