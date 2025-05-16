Паслер доложил вице-премьеру Мантурову о развитии Академического и «Титановой долины»

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер доложил первому вице-премьеру правительства РФ Денису Мантурову о развитии Академического района Екатеринбурга и особой экономической зоны «Титановая долина», сообщили в ДИПе.

Денис Паслер рассказал, что в Академическом районе благодаря федеральным механизмам «Стимул» и инфраструктурным бюджетным кредитам, направленным на развитие социальной и транспортной инфраструктуры, площадь построенного жилья превысила 3 млн кв. м.

В районе уже появилось девять школ и 16 детских садов – часть из них при поддержке программы «Стимул». По этой же программе построили 16 улиц, включая трамвайную ветку до центра города. Также здесь открыли Дворец дзюдо, крупнейшую в регионе поликлинику для взрослых на 1200 посещений в сутки и новое здание суда.

Сейчас в Академическом строят здание районной администрации и готовят площадку под школу на тысячу учащихся.

Другой крупный проект Свердловской области – ОЭЗ «Титановая долина». Она включает три производственные площадки – в Верхней Салде, на Уктусе и в Патрушах. Площадку «Патруши» создали в декабре 2024 года. Там реализуются проекты в сфере логистики и производства товаров народного потребления. Общий объем инвестиций – более 10 миллиардов рублей, количество новых рабочих мест – более 3 тысяч. Сегодня в ОЭЗ работают 24 резидента. Они ввели в эксплуатацию и модернизировали 72 объекта из 103, запланированных к 2030 году.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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