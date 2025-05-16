В Екатеринбург едет известный специалист по сну

Нарушение сна – один из самых распространенных факторов, провоцирующих различные проблемы со здоровьем. Недавно уральские ученые доказали связь расстройств пищевого поведения у подростков с социальным джетлагом (когда дети мало спят на неделе, но отсыпаются в выходные). Исследования были опубликованы психологами из УрФУ. Однако нарушениями сна также занимаются неврологи и сомнологи. Один из наиболее известных российских специалистов в этой области приедет в Екатеринбург.

На следующей неделе с лекцией выступит врач София Черкасова, которая расскажет, зачем людям вообще нужен сон и можно ли обходиться без него, сколько на самом деле нужно спать и правдивы ли утверждения про 8 часов, можно ли отоспаться после недосыпа или наспаться впрок, что есть и пить, чтобы лучше спать. Доктор Черкасова придерживается принципов доказательной медицины, поэтому уральцам расскажут только научные факты.

Лекция пройдет 21 мая в кинотеатре «Гринвич Синема».

Екатеринбург, Елена Сычева

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