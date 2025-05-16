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Пятница, 16 мая 2025, 10:44 мск

Новости Екатеринбург

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Синоптики предупредили о ночных заморозках на Урале

Погода в ближайшие выходные в Свердловской области будет неустойчивой. 17 и 18 мая днем будет ясно, сухо и тепло, воздух прогреется до +18 °C. Однако ночью вероятны заморозки до -2°, сообщает Уральский гидрометцентр.

В понедельник, 19 мая, к Уралу приблизится циклон из Белоруссии. В Свердловской области пройдут дожди, но станет чуть теплее: ночью +4…+9°, на севере до 0°, а днем +11…+16 °C.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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