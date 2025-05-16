В «Оленьи ручьи» запускают экспресс

В парк «Оленьи ручьи» в этом году снова запускают железнодорожный экспресс из Екатеринбурга. Поезд «Орлан» будет курсировать до станции Бажуково. Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги, в этом году в состав включено не два, а три вагона. Отправиться в парк можно будет по пятницам, субботам и воскресеньям. Рейсы запустят 23 мая, они будут курсировать до 26 октября.

«Поезд № 7011 сообщением Екатеринбург – Михайловский завод будет отправляться из уральской столицы в 8:09 по местному времени и прибывать на о.п. Бажуково (выход на маршруты центральной части парка) в 10:47, на о.п. Аракаево (выход на маршруты южной части парка) в 11:13. В обратную сторону поезд № 7012 Михайловский завод – Екатеринбург будет отправляться с о.п. Аракаево в 16:54, с о.п. Бажуково в 17:20 и прибывать в Екатеринбург в 19:58. Также предусмотрены остановки на станциях Ревда и Дружинино», – рассказали в пресс-службе железной дороги.

Екатеринбург, Елена Сычева

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