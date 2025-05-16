На ЖБИ изменится схема движения трамваев

С 17 по 26 мая ЕМУП «Гортранс» закроет движение трамваев на участке улицы Сыромолотова от дома № 14 «в» по ул. Сыромолотова до Сиреневого бульвара. Здесь будут ремонтировать трамвайные пути.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, из-за этого будет закрыто движение трамвайных маршрутов №№ 8, 12, 13, 15, 23 по улицам Гагарина, Малышева, Сыромолотова от остановки «УрФУ» до конечной станции «40 лет ВЛКСМ», в обоих направлениях.

Также в этот период на участке улицы Сыромолотова, от дома по улице Сыромолотова, 14 «в» до Сиреневого бульвара, будет ограничено движение автотранспорта.

В это время трамваи станут ходить так:

– № 8: станция Машиностроителей – улица Победы – проспект Космонавтов – улица Луначарского – проспект Ленина – УрФУ – улица Гагарина – улица Блюхера – станция Шарташ;

– № 12: станция Дворец Спорта – улица Московская – улица Челюскинцев – улица Уральская – улица Гагарина – УрФУ – проспект Ленина – улица Луначарского – станция ЦПКиО – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица Радищева – улица Московская – станция Дворец Спорта;

– № 13: станция 7 Ключей – улица Техническая – улица Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – УрФУ – улица Гагарина – улица Блюхера – станция Шарташ;

– № 15: станция Вторчермет – улица 8 Марта – улица Радищева – улица Московская – проспект Ленина – гостиница Исеть;

– № 23: станция Машиностроителей – улица Бебеля – улица Халтурина – Верх-Исетский бульвар – улица Челюскинцев – улица Уральская – станция Шарташ.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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