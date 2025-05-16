В пригороде Екатеринбурга на один день отключат электричество

Завтра, в субботу, 17 мая энергетики «Россети Урал» проведут ремонтные работы на высоковольтной линии с напряжением 110 кВ. Выполнение ряда этапов невозможно без ограничения электроснабжения потребителей.

Как сообщили в пресс-службе компании, в период с 06:00 до 20:00 электроснабжение ограничат в поселке Рудный и садоводческих товариществах: Березка, Березка-2, Звездный, Лесные братья, Плутон, Победа-1,2, Радуга, Межгорье. Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства и обращаются к жителям и руководителям организаций и учреждений с просьбой принять все необходимые меры, чтобы исключить ущерб для личного имущества и собственного здоровья, отключить из сети электроприборы, снизить потребление электроэнергии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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