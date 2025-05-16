Пассажиров Кольцово будут провожать негритянки. Но не всех

Пассажиров международного терминала Кольцово, которые отправляются в страны ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия), будут провожать негры. В аэропорту показали, как изменится оформление зала ожидания вылета для пассажиров рейсов в страны Таможенного Союза. Его решили украсить рисунками с чернокожими женщинами.

Отметим, что реконструкция международного терминала длится уже несколько лет – с 2020-го. Вскоре работы завершатся.

Екатеринбург, Елена Сычева

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