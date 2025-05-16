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Пятница, 16 мая 2025, 14:57 мск

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В страшном ДТП на Серовском тракте погибли два человека (ФОТО)

Фото: Свердловская госавтоинспекция

Сегодня на 142-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошла автомобильная авария, в которой погибли два человека, еще одна женщина получила серьезные травмы.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, водитель автомобиля ВАЗ-2114, ехавший из Екатеринбурга в сторону Кушвы, вылетел на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом Mercedes-Benz Sprinter, ехавшим из Кушвы в Миасс. Затем легковой автомобиль столкнулся с КамАЗом.

Погибли водитель и пассажир «четырнадцатой». Женщина – пассажир этой автомашины была госпитализирована. Водитель автобуса и восемь находившихся там пассажиров не пострадали. Установлено, что автобус занимался перевозкой работников на вахтовую смену.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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