В страшном ДТП на Серовском тракте погибли два человека (ФОТО)

Сегодня на 142-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошла автомобильная авария, в которой погибли два человека, еще одна женщина получила серьезные травмы.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, водитель автомобиля ВАЗ-2114, ехавший из Екатеринбурга в сторону Кушвы, вылетел на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом Mercedes-Benz Sprinter, ехавшим из Кушвы в Миасс. Затем легковой автомобиль столкнулся с КамАЗом.

Погибли водитель и пассажир «четырнадцатой». Женщина – пассажир этой автомашины была госпитализирована. Водитель автобуса и восемь находившихся там пассажиров не пострадали. Установлено, что автобус занимался перевозкой работников на вахтовую смену.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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