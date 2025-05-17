В Верхнем Дуброво автоледи сбила подростка на пешеходном переходе

В Верхнем Дуброво женщина, управлявшая Hyundai Santa Fe, нарушила ПДД и сбила 14-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Подростка госпитализировали в «девятку» с переломом ноги. Авария произошла накануне в 14:10 возле дома №2 по улице Строителей. Теперь женщине грозит лишение прав на срок до полутора лет или штраф до 40 тысяч.

«В отношении водителя возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего и ст. 12.18 КоАП РФ. <…> По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка», – отметили в облГАИ.

Верхнее Дуброво, Дарья Деменева

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