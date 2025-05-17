Под Серовом сгорел жилой дом на площади 200 кв м. Есть погибший

Под Серовом в поселке Ключевом на улице Совхозной сгорел частный двухквартирный жилой дом на площади 200 квадратных метров. Пожарные почти два часа боролись с огнем. В ходе тушения спасатели нашли одного погибшего.

Пожар потушили ночью, в 00:25. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02:10. На месте работали 10 огнеборцев, было задействовано 3 единицы спецтехники, утонили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Серов, Дарья Деменева

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