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Суббота, 17 мая 2025, 10:21 мск

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Под Серовом сгорел жилой дом на площади 200 кв м. Есть погибший

Фото МЧС по Свердловской области

Под Серовом в поселке Ключевом на улице Совхозной сгорел частный двухквартирный жилой дом на площади 200 квадратных метров. Пожарные почти два часа боролись с огнем. В ходе тушения спасатели нашли одного погибшего.

Пожар потушили ночью, в 00:25. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02:10. На месте работали 10 огнеборцев, было задействовано 3 единицы спецтехники, утонили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Серов, Дарья Деменева

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