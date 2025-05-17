Рейс из Читы задерживается на сутки

Рейс авиакомпании Ural Airlines из Читы в Екатеринбург задерживается на сутки. Самолет, который должен был вылететь в Кольцово сегодня в 12 дня, отправится завтра в 11:50.
Также по данным онлайн-табло аэропорта, еще один рейс из Читы перенесли почти на 6,5 часов – с 12:00 на 18:20 18 мая.
Задержки связаны с техническими причинами и изменениями в графике полетов на завтра.
«Пассажиры вышеуказанных рейсов обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ (ФАП-82), включая обеспечение напитками, горячим питанием, размещением в гостиницах. Представители авиакомпании в а/п Чита оказывают комплексную помощь в информировании и консультировании пассажиров по возникающим вопросам», – сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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