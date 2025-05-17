Стрелявшего у храма мужчину отправили под домашний арест

Екатеринбуржец Роман Штадлер, стрелявший у храма из пистолета, до 17 июня останется под домашним арестом.

Ленинский районный суд отклонил ходатайство следователя о продлении срока содержания стрелка под стражей.

«Постановлением суда от 16.05.2025 в удовлетворении ходатайства следователя отказано, Роману Штадлеру избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 17.06.2025 года включительно, с установлением запрета определенных действий», – отметили в пресс-службе ведомства.

Как уже писал «Новый День», молодого человека обвиняют в двух эпизодах хулиганства. По версии следствия, в феврале он стрелял из окна жилого дома по адресу: Таллинский переулок, 6, в сторону окон других жилых домов, а в марте стрелял из пистолета возле храма на улице Малышева.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что мужчина был задержан в квартире по улице Молотобойцев, сопротивления он не оказал. «Задержанным оказался уроженец города Яровое Алтайского края по имени Роман, 1995 г.р. В беседе с сыщиками он принес извинения за свой поступок. Предполагаемое орудие преступления – травматический пистолет марки «МР». Штадлера содержали под стражей с 20 марта.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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